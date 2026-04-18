4月16日、“ある女優”がInstagramのストーリーズを更新。ごろんと寝転び、カメラを見つめる近影ショットを投稿したが、その姿に驚きの声があがっている。その女優とは、これまでも“激変ぶり”がたびたび話題となってきた北乃きい（35）だ。北乃は2005年に「ミスマガジン2005」で、当時14歳という史上最年少でグランプリを受賞しデビュー。2007年のドラマ『ライフ〜壮絶なイジメと闘う少女の物語〜』（フジテレビ系）で主演を務め