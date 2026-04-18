分散サービス妨害（DDoS）攻撃のため韓国外交部のホームページ接続が17日午後、一時中断した。外交部によると、この日午後5時ごろDDoS攻撃を受け、これに対応する過程でホームページに接続障害が生じた。外交部当局者は「国家情報資源管理院と協力して攻撃は遮断され、現在はホームページが正常に運営されている」と明らかにした。外交部は現在、ホームページシステムが運営されている国家情報資源管理院と共に集中保安管制および