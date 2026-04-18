息子の遺体を遺棄した疑い…安達優季容疑者の人物像は 息子である安達結希（あだち・ゆき）さん（１１）の遺体を遺棄した疑いで逮捕された安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（３７）。 【写真を見る】少年時代・高校時代の安達容疑者知人らの印象さまざま「優しい」「突然キレた」 １７日、逮捕前の任意聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。 また、結希さんが行方不明となっ