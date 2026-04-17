天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が4月17日、東京の赤坂御苑で催された。園遊会にはフィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来木原龍一、“りくりゅうペア”も出席。佳子さまは全身赤の衣装で出席されると、りくりゅうペアの活躍を祝福するとともに、次々と質問される様子も見られた。【映像】“りくりゅうペア”に声をかけられる佳子さままず、佳子さまは「おめでとうございます」と、五