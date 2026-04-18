今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）と木原龍一（33）の「りくりゅう」ペアが17日午前、各々のSNSで電撃的に引退を発表した。【もっと読む】りくりゅう、木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた午後には春の園遊会に出席。天皇陛下から今後について尋ねられると、「もっとペアを知ってもらえるように、新たなことに2人で挑戦していきたいです」と木