記事ポイント69歳で注目を集める美容ジャーナリスト・天野佳代子さんの新刊が、60代からの“老けない技術”を紹介。明るめコンシーラーや夜ブロー、朝の梅湯など、毎日に取り入れやすい美容習慣が詰まった一冊。2026年4月22日発売、価格は1,870円（税込）で、電子書籍も同時発売予定。年齢を重ねることに不安を感じたとき、背中をそっと押してくれる美容本が登場します。69歳とは思えない美しさで話題の天野佳代子さんが、60代から