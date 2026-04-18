リーズのダニエル・ファルケ監督は、今シーズン途中から田中碧を主力とみなさず、いわば冷遇した。だが、日本代表MFがスタメンに名を連ねると、チームは負けることが少なく、勝つ確率は上昇。このデータは、選手の価値をさらに高めている。田中は直近の２試合でインパクトを残した。ウェストハムとのFAカップ準々決勝では先制点をあげるなど、チームのベスト４進出に貢献。続くプレミアリーグ前節でも、強豪マンチェスター・ユ