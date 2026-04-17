Photo: 武者良太 予想つかない進化の方向、大好き！迷っても迷わなくてもとりあえずこれ買っとけ！枠のBluetoothスピーカー「JBL Go 5」が登場しました。ポケットサイズなのに想像を超える低音あり、2台用意したらステレオ再生もできるJBL Go 4はぶっちゃけ完成されてるじゃん？と思ってたけど、今回の進化はちょっとエグい。夏に発売予定のワイヤレスマイク「JBL EasySing Mic Mini」と組み