私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。カナコが来月の修学旅行へ「行きたくない」と言い出し、事情を聞いて私は驚愕。なんとセナちゃんと2人部屋だというのです。カナコは4年生のときセナちゃんの「お世話係」をさせられ、心身に不調をきたしたのに……。担任の先生に電話して部屋割りを変えてほしいと言ったものの、「ワガママだ」とはねつけられました。私は理不尽な要求をしてくるモンスターペアレント扱い