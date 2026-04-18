アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第12話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。人気キャラクターのキュアアルカナ・シャドウの秘密に迫っていく。【画像】るるか新たな変装！キュアアルカナの秘密…公開された場面カット19日放送の第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」は、キュアアルカナ・シャドウが怪盗だったこ