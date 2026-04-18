ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦する。試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは午後12時33分時点で気温はわずか1度。さらに大雪により、グラウンド一面が雪で真っ白となっていた。試合までには止む予報となっており、球場ではグラウンド整備が始まった。広報によると、以前にも似たような状況があり、早めに雪が止めば試合ができる可能性があるとした。試合開始時間は日本時