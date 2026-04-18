◆米大リーグアスレチックス―ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、メジャー２０試合目の出場で初のマルチ安打を放った。初回無死二塁の１打席目は空振り三振に倒れた村上。１点をリードした３回先頭の２打席目に、先発右腕・シバーレのカーブに