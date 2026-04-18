《私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました。日頃より温かく応援してくださる皆様に、心より深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます》4月14日、56歳の誕生日を迎えた心境をインスタグラムでファンに報告したのは歌手の工藤静香だ。この日は“木村家総出”でインスタグラムを更新し、SNSは祝福ムード一色。夫・木村拓哉（53）は工藤の幼少期の写真とともに《happy birthday》とコメント