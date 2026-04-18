敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦する。その前日、ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールド周辺での「違法行為」について、連邦航空局（FAA）とFBIが警告声明を発表した。米紙が報じている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「クアーズ・フィールド上空で複数のドローンが目撃され、連邦当局が警告を発した」との見出しで記事を掲載した。事件が起きたのは現地3日から5日