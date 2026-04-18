りくりゅうの演技は世界に感動を届けた(C)Getty Images名ペアがその輝かしい競技人生に幕を下ろす。4月17日、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組は、公式SNSを更新。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」などと綴り、現役引退を発表した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」