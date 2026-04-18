■面接の好印象と全然違う…新しい仲間を迎え入れ、活気に溢れる季節です。しかし、採用に関わった方の中には「面接での好印象と、実際の仕事ぶり」のギャップに、人知れず頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。履歴書の文字や、わずか数十分の対話だけで、相手の真実の姿を見抜くのは至難の業です。そこで今回は、プレジデントオンラインのアーカイブから、独自の視点で「人の本質」を浮き彫りにする3本を選びました。