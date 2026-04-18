2028年に放送予定の大河ドラマが「ジョン万」に決定し、主演は大人気俳優の山粼賢人（31）が務めることをNHKが先日発表した。ネットでは、25年放送の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主演を務めた横浜流星（29）、現在放送中の「豊臣兄弟！」で主演を務める仲野太賀（33）に続き、大手事務所スターダストプロモーションからの主演抜擢であることが話題となっている。山粼賢人の大河「ジョン万」主演が波紋…永野芽