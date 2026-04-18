落ち着いたトーンで上品さを引き出してくれる黒は、季節に左右されず取り入れやすいカラー。春夏コーデに取り入れたいアイテムとして、編集部が注目したのは【ZARA（ザラ）】から登場したワンピース。甘めなデザインを選んでも、黒ならレディな雰囲気に。パフスリーブやドット柄など、1枚でサマ見えが狙えるアイテムをご紹介します。 春夏の味方！ 清涼感あるリネン混ワンピ 【ZARA】「ZW