「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物、エトミデートを密輸した疑いで台湾に住む50歳の女が逮捕されました。劉・庭簱容疑者（50）は4月、指定薬物のエトミデート約4キロをスーツケースに隠してタイから密輸した疑いなどが持たれています。羽田空港での持ち物検査で、4つの袋に小分けされたエトミデートが見つかりました。劉容疑者は、「スーツケースは知人から借りた物でエトミデートが入っていることは知りませんでした」