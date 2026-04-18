◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・杉浦稔大投手がチームに合流した。１２日に金銭トレードで日本ハムから加入したばかり。手薄な中継ぎ陣を補強するために獲得された。１７日にファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（ナゴヤ）で移籍後初登板。１回無安打無失点で、井上監督は「これくらい投げられたら大丈夫だという判断」と昇格を予告していた。４勝１３敗の借金９と苦しむチームは逆転負けが目立つ。１７日