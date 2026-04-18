子どもにどんな体験をさせるかは、ママたちにとって悩ましいテーマではないでしょうか。とくに美術館のように「静かに鑑賞する場」へ、未就学児や低学年の子どもを連れて行くべきかどうかは、意見がわかれるかもしれません。あるママの投稿をきっかけに、さまざまな声が寄せられました。『未就学児とか低学年の子どもを連れて美術館に行く？水族館とか動物園とか博物館に連れて行きがちなのだけれど……。学生時代の友人に「相変