d4vdの名で知られる米ラッパー、デイヴィッド・アンソニー・バーク容疑者（21）が現地時間16日、14歳の少女を殺害した容疑で逮捕された。昨年9月に同容疑者名義のテスラ車のトランクから腐敗したバラバラ遺体が発見されてから7カ月後の逮捕となった。ロサンゼルス市警察によると、同容疑者は保釈なしで拘留されており、20日に検察局に送致されて起訴に十分な証拠があるかどうかを判断するという。昨年9月に世界ツアー中だった同容