先日、内閣府のある調査結果が話題となった。それは「女性の方が結婚相手への条件が厳しく、マッチングの制約となっている」。年齢、年収、学歴に身長と婚活女性が求めるハードルが とにかく高すぎてマッチング率が一桁に落ちていると指摘。【映像】ハイスペ男子以外興味なし！婚活11年目、ミニスカ姿のアスカさん（全身ショット）しかし、35歳以下の女性がひとつでも条件を落とせば、マッチング率は約3倍になるとも言われてい