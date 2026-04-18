今回は、離婚直前、妻が不倫夫を義実家に連れていったエピソードを紹介します。しれっと離婚、再婚するなんて許せない…「夫婦仲もよく、毎日穏やかに暮らしていたのですが、ある日夫が職場の若い女性と不倫していると分かったんです。子どもが2人いてまだ小さいので、離婚は避けたいと思っていました。しかし夫はなかなか不倫をやめず、離婚することにしました。そして離婚まであと少しというところで、夫が義両親に不倫や離婚の