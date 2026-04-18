【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の岩瀬洋志が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】22歳国宝級イケメン、目線外しがセクシー◆岩瀬洋志、ロングコートがお似合いブラウンのロングコート姿で抜群のスタイルが際立った岩瀬。トップでは唇を拭う仕草を見せた。◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE W