当時勤務していた広島市内の学校で１０代の少女に性的暴行を加えたとして、逮捕された広島市の元高校教師の男性について、広島地検は１４日付けで不起訴処分にしました。 広島市立高校の元教師の男性（３８）は、２０２４年３月、当時勤務していた広島市内の学校で少女が１６歳未満と知りながら性的暴行を加えた疑いで２回逮捕されました。 広島地検は１４日、「諸般の事情を考慮した」として男性を不起訴処分にしました。