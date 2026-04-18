◇MLBロッキーズ-ドジャース(日本時間18日、クアーズ・フィールド)ロッキーズの菅野智之投手がドジャース戦に先発登板。毎回失点を許すなど強力打線に捕まり、4回5失点で降板しました。菅野投手は初回、先頭の大谷翔平選手にツーベースヒットを許すと、1アウト3塁の場面から犠牲フライで1点を先制されます。2回は先頭のマックス・マンシー選手にソロを浴びると、3回も先頭から出塁を許し、1アウト1塁3塁の場面からマンシー選手に