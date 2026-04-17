映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月24日より日本で劇場公開されます。同作は公開からわずか12日間で全世界累計興行収入が1000億円を突破する超大ヒットを記録。前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の世界興行収入は2000億円を超え、日本でも約140億円を叩き出しており、そちらの記録に迫れるか、超えるかにも注目が集まっています。前作も今回も「評論家からは賛否両論」だけど「一般の観客からは