コレラ菌の電子顕微鏡写真（許駿琉球大助教提供）汚れた水を通して広がり下痢や嘔吐を引き起こすコレラ菌は、光を感知すると動きが活発になる傾向があるとする研究成果を、琉球大と東北大などのチームが米科学アカデミー紀要に発表した。コレラ菌はべん毛という器官を回転させて泳いでおり、自然環境や人体に入り込むまでの動きの理解や、感染対策研究につながりそうだ。チームは川の水から採取したコレラ菌で実験。琉球大の許