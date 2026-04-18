国際親善試合なでしこジャパン（日本女子代表）は17日（日本時間18日）、米コロラド州で行われた国際親善試合で米国女子代表と対戦し、0-3で敗れた。前半途中、DF北川ひかるが担架で運ばれるアクシデントが発生。ネット上では心配の声が広がった。0-0で迎えた前半23分すぎ、相手選手との競り合いで北川が転倒。急遽担架が運ばれ、脳震とうの疑いでそのままピッチを後に。このアクシデントにより同25分からDF守屋都弥が投入され