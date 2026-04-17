讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、累計販売数1,200万食を超える大人気「トマたまカレーうどんシリーズ」の新商品を、2026年4月21日（火）から期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】今回のラインナップの「並・大・得」の料金はこちら丸亀製麺が松岡昌宏さんと共同開発している同シリーズも今年で6年目。今回は、「トマたまカレーうどん」「とろける3種のチーズトマたまカレーうどん」に加え、海老を3尾重ねて揚げ