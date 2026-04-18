17日、ニュース番組『大下容子ワイド！スクランブル』（テレビ朝日系）は、京都南丹市で発生した男児遺体遺棄事件を長時間にわたって特集した。連日メディアで報じられている事件だが、同番組にコメンテーターとして生出演した脳科学者の中野信子氏（55）が展開した持論が物議を醸していて――。同番組では去年12月に男児の母と再婚して養父となった父親が、遺体遺棄の容疑で逮捕され、殺害も認める供述をしていることを取り上げた