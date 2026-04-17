4月に入り、「ニセ警察官詐欺」が全国で相次いでいる。【映像】ニセパトカーに追いかけられる“恐怖の瞬間”広島県・呉市で、「4月から法が変わって手信号をしないといけんのよ。違反だから2000円を支払う必要がある」と言われ、高校生がニセ警官に2000円を渡してしまう事態が発生。自転車による交通違反に対して4月からは青切符制度が導入され、自転車も車同様に違反すれば反則金