体操・全日本選手権」（１８日、高崎アリーナ）１０月の世界選手権（オランダ）の代表選考会を兼ねて、女子個人総合決勝が行われ、昨年の世界ジュニア選手権で種目別床を制した高校１年生の西山実沙（１５）＝なんばク＝が予選も含めた合計１１０・３３２点で初優勝を飾った。２位との差はわずか０・１０１点差だった。２８年ロサンゼルス五輪に向けて新星が誕生した。予選１位通過の新星は跳馬で１４・２３３点、段違い平