元プロレスラーでタレントの長州力（74）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「RIKI CHANNEL」を更新。道交法違反の疑いで書類送検されたお笑いタレント長州小力（54）について言及した。スタッフから小力について話題を振られた長州。「（小力から）電話がかかってきた、久しぶりに何年かぶりに。なんか交通違反だろ？違反は違反だから。“ご迷惑をおかけしました”って」と報告があった事を明かした。「“東京にいるの？