“青汁王子”と幸せ結婚報告も……３月28日、実業家の元”青汁王子”こと三崎優太氏（37）との電撃結婚を発表したYouTuberのてんちむ（32）。三崎氏からのプロポーズを受け、地方なら一軒家が建つほどの金額だという超高額なダイヤモンド指輪を贈られた彼女だが、その”お返し”もド派手だった。31日、てんちむはInstagramのストーリーズを更新。〈いつも幸せにしてもらってるから 私もたくさん旦那さんを幸せにする〉と綴り、三崎