◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第1打席で右翼線二塁打を放ち、49試合連続出塁を記録した。ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり