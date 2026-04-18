甘辛いタレがからんだ「照り焼き」は、家族みんなが喜ぶ人気おかず。冷めてもしっかり味がしみているので、お弁当にもぴったりですよね。今回は、定番の鶏肉やブリはもちろん、ナスや高野豆腐を使った意外なアイデアまで10選をご紹介。おうちにある基本の調味料で、最高の一品を作ってみませんか？【2工程で完成】ナスの照り焼きナスをサッと炒めてタレをまとわせるだけ！ 驚くほどシンプルな手順で、あと1品ほしいときの救世主に