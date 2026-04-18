女子アナ＝清廉潔白、キラキラしたエリート。そんな固定観念を豪快に笑い飛ばすのが元テレビ西日本（TNC）の佐藤有里香アナウンサー（30）だ。2023年にスタートしたYouTubeチャンネル「佐藤アナの大酒記（だいしゅき）」は世間の女子アナのイメージを壊すように、酒を浴びるように飲み、競馬、競艇とギャンブルに熱中する姿はさながらアナウンサー界の島崎和歌子。7万人以上の登録者を集めた。【特別グラビア】「アナウンサー界