夫婦YouTuber「あざみ夫婦」が2026年4月15日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、2歳になる長男が救急車で搬送されたと報告した。イスから落下し、左腕を負傷「あざみ夫婦」は、妻のあざみさんと夫のSHOEIさんによる夫婦YouTuber。5歳の長女、2歳の長男の育児に奮闘する模様を度々発信しており、登録者数は120万人を数える。「【緊急】2歳長男が救急車で運ばれました」と題した動画ではこの日、長男が救急車で搬送されたと説