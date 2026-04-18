天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルの三浦璃来（24）と木原龍一（33）が出席した。両陛下から笑顔で声をかけられた、薄いピンク色の着物を身にまとった三浦とはかま姿の木原の姿は、多くのニュースで取り上げられた。だが、ネットでは、2人の近くにたたずんでいた、オレンジ色の髪の女性の姿に釘付け。その女性は文