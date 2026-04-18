4月16日、見知らぬ男に液体をかけられ顔にやけどを負った69歳の男が特殊詐欺の疑いで逮捕されました。特殊詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪市西成区の職業不詳の男（69）です。男は16日午後5時半すぎ、広島市安佐南区大町東の路上で、見知らぬ男にオレンジ色の液体をかけられ、顔にやけどを負っていました。警察によると、男は被害にあう直前、近くの飲食店で投資会社の担当者になりすまし、自営業の女性から現金1300万円をだまし取