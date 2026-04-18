トランプ米大統領＝17日、米西部フェニックス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、西部アリゾナ州の集会で演説し、未確認飛行物体（UFO）に関する政府文書について近く公開を開始すると表明した。「非常に興味深い文書が多数発見された」と説明した。文書公開により「こうした現象が本当かどうか確かめることができる。人の心を捉えるものだ」と語った。トランプ氏は2月、宇宙人やUFOに関する政府