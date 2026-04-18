２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役引退を発表し、直後に天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。木原はグレーの袴姿、三浦はピンクの着物姿で出席し、話題を呼んだ。出席後に取材に応じ、木原は「ペアをもっともっと日本の皆さまに知っていただけるように様々な活動