公務で各地を訪れる愛子さま、佳子さまがどのような装いで登場されるかを、いまや多くの国民が楽しみにしている。巧みな着回し、ご家族とのリンク、訪問先にちなんだアクセサリーや、季節に合わせたコーディネート──。細部にまで届いた気配りに感嘆する国民も多い。【写真】桜の花や葉があしらわれたワンピースの佳子さま臨床心理士の岡村美奈さんが、佳子さまと愛子さまの「桜コーデ」の違いと背景について解説する。＊