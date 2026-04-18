京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、京都府警は１８日午前、結希君の自宅近くにある公衆トイレで鑑識活動を始めた。捜査関係者への取材でわかった。府警は、死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、遺体を一時的に遺棄した可能性があるとみて調べる。捜査関係者によると、府警が調べているのは、観光地として知られる渓谷「るり渓」の駐車場にあ