タレントの森脇健児がハイテンションで登場したが、令和ギャルたちがドン引き。森脇を知らないキャバ嬢からは「このおじさん誰ですか？」という声が上がった。【映像】森脇の「超ハイテンション登場」に令和女子ドン引き4月15日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#46が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティで、担任はオズワルド