議論を呼んでいた施設が閉鎖することになりました。親が育てられない子どもを預かる、いわゆる「赤ちゃんポスト」を当別町で運営している女性が、４月末で施設を閉鎖することが分かりました。その理由と背景を取材しました。（坂本志麻さん）「赤ちゃんポストです。両親に向けて手紙を書きました」小さな部屋に置かれた敷布団とぬいぐるみ。案内するのは、当別町に住む坂本志麻さん５１歳です。親が育てられない乳幼児を匿名で受け