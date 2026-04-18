「田久保前市長には、印章業会に泥を塗られたような気分です」──そう、声に悔しさと怒りを滲ませるのは、「全日本印章業協会」会長・福島恵一氏だ。NEWSポストセブンの取材に対して、福島氏が心境を明かした。【写真】東洋大学を卒業した記者が受け取った”ホンモノの卒業証明書”。他、パステルカラーのスーツで会見に臨む田久保前伊東市長などまず、この前代未聞の事件を振り返ろう。静岡県伊東市前市長の田久保眞紀被告（