コスプレーヤーえなこ（32）が17日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。えなこは「今日の撮影オフショットはみんなが好きなやつ」とコメントし、シンプルなカルバンクラインのランジェリー姿を投稿した。えなこはあぐらをかいており、両腕を寄せて美バストを強調させている。この投稿にフォロワーからは「地味な下着なのに素材が良いから素晴らしい」「えなこりんに首ったけだよ」「最高にえっち」「えっっっ